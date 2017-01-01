Сайт Харькова

Патрульные задержали пьяных харьковчан, которые стреляли в прохожих.
В Люботине микроавтобус одного из банков попал в аварию
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В штабе АТО заявляют, что противник открыл огонь из танка
14:3809.01.201764
На Харьковщине стартовала призывная кампания
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Перелом руки от взрыва хлопушки: в неотложку в новогоднюю ночь с травмами обратились 111 человеквидеосюжет
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Медики: 3х летняя девочка, чьи родители погибли в ДТП на окружной, в нормальном психическом состояниивидеосюжет
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На форекс-бирже 100 долларов можно получить за регистрацию на их сайте
11:0409.01.2017
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В Харькове пьяный студент пытался избить прохожих
В Харькове прошел чемпионат по бадминтону
09:0708.01.20172
В Харькове отменили некоторые рейсы в Стамбул
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10:3006.01.2017
12:5305.01.2017
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15:0003.01.2017
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Уговорили на время . Он всё равно выпрыгнет. Если такое человек задумал ,то этим закончится .