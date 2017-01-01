Сайт Харькова

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Итоги 2016 годаИтоги 2016 года

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В Харькове может подорожать проезд в общественном транспорте

КП "Харьковский метрополитен" и "Горэлектротранс" будут просить мэрию поднять цены на проезд в метро, трамваях и троллейбусах.

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В Харькове суд арестовал насильника, напавшего на несовершеннолетнюю

18:0016.01.2017

Харьковчане просят не переименовывать проспект Героев Сталинграда

16:2716.01.201717

В Харькове начали демонтировать ярмарку на площади Свободы (ФОТО)

15:5916.01.20173

Харьковчанка завоевала победу на теннисном турнире в Турции

15:1816.01.20173

Харьков признали самым опасным городом в Восточной Европе

14:4016.01.201728

В Харькове пройдет лыжный "праздник" "Winter Fest" (ФОТО)

Программа
13:5516.01.2017
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Первые ласточки необоснованого удвоения мин зарплаты

"Если привезут донецкие "тряпки" или будут кричать антиукраинские лозунги - пресечем": харьковские ультрас о матчах "Шахтера" на стадионе "Металлист"

13:0516.01.201758

"Хотим получить статус беженцев": на "Гоптовке" две россиянки с ребенком попросили убежища в Украине (ВИДЕО)

12:3516.01.201710

"Убрать красноармейца в буденовке": харьковчанин попросил демонтировать памятник

12:0516.01.201742

В Харькове семья отравилась бытовым газом

видеокомментарий
11:2016.01.2017

В Харькове грабители, "заметая" следы, подожгли дом и убили хозяйку

10:5616.01.20173

Этот подарок порадует абсолютно каждого

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10:2516.01.2017

Сепаратисты не прекращают артобстрелов украинских позиций. В ход идут минометы и тяжелые пушки

В зоне АТО
10:1316.01.201722

Харьковская военная прокуратура поймала пограничника на взятке

09:4016.01.20177
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16:4013.01.2017

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12:3013.01.2017

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Где качественно и эффективно вылечить угревую болезнь?

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17:0011.01.2017
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Голос города
Стоит ли запрещать в Украине фильмы российского производства?

Проголосовал 531 человек

29.8%

Да. В некоторых есть пропаганда против Украины

35.2%

Да. Это не дает развиваться украинскому кино

25.6%

Нет. Это киноискусство и тут нет места вражде

9.4%

Нет. Их все равно можно посмотреть в интернете

Гороскоп
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ОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
ОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Овен
(21.03 - 20.04)

Даже одиночеством можно наслаждаться, особенно если оно редкое и желанное. Но не забывайте все же, что человек - животное стадное и долгое одиночество вредит его здоровью.

Телец
(21.04 - 20.05)

Энтузиазма у вас нынче будет - хоть отбавляй, а вот с идеями насчет объекта приложения энергии может оказаться туговато. Придется прибегнуть к чей-нибудь помощи - руководящая и направляющая сила будет вам просто необходима.

Близнецы
(21.05 - 21.06)

Различия между вами и остальными представителями человечества сегодня будут ярки как никогда. Постарайтесь, чтобы в вашем случае они не имели негативного характера.

Рак
(22.06 - 22.07)

Сегодня у вас вполне может появиться повод для празднества. Грех упускать подобные возможности - отпразднуйте.

Лев
(23.07 - 23.08)

Сегодня ситуация, возможно, сложится таким образом, что вам придется действовать немедленно, времени на раздумья не останется вовсе. Запаситесь несколькими вариантами решений заранее.

Дева
(24.08 - 23.09)

Сегодняшний день будет тихим, спокойным и достаточно продуктивным, если, конечно вам удастся заставить себя что-нибудь сделать. А вот это, как раз, и может оказаться непросто.

Весы
(24.09 - 23.10)

Не стесняйтесь избегать людей, которые откровенно питаются вашей энергией. Вы их и так разбаловали. Сегодняшний день стоит посвятить занятиям, не требующим умственного напряжения.

Скорпион
(24.10 - 22.11)

С утра вы будете очень заняты и очень всем нужны. Зато вечер вознаградит вас занятием тихим, спокойным и очень приятным. Главное - до него дожить.

Стрелец
(23.11 - 21.12)

Будьте внимательны, сегодня вам представится весьма удобная возможность несколько улучшить свое положение. Но ее надо заметить, сама в руки не дастся.

Козерог
(22.12 - 20.01)

Сегодня окружающий мир может показаться вам странноватым, вы же, в свою очередь, покажетесь чудаком окружающему миру. Кто-то из вас изменится, кто - выяснится ближе к вечеру.

Водолей
(21.01 - 19.02)

Сегодня решение одной давно забытой проблемы всплывет само, по чистой случайности оказавшись у вас в поле зрения. Не замедлите им воспользоваться - когда еще у вас будет такая роскошная возможность избавиться от повода для головной боли.

Рыбы
(20.02 - 20.03)

Сегодня вы будете как-то особенно подозрительны. Возможно, это оправданно, но ваши страхи наверняка преувеличены.

Овен
(21.03 - 20.04)

Сегодня вам придется много говорить, утешая кого-то или наставляя на путь истинный. Существует опасность, что вы увлечетесь.

Телец
(21.04 - 20.05)

Сегодня с утра вы, возможно, не сможете найти свои розовые очки, и мир предстанет пред вами в сероватых тонах. Ну не все же радоваться жизни, надо и передохнуть иногда.

Близнецы
(21.05 - 21.06)

Сегодня у вас есть шанс немного подпортить свою репутацию. Постарайтесь им не воспользоваться.

Рак
(22.06 - 22.07)

Сегодняшний день для вас должен пройти под знаком любви и/или товарищества. У вас не будет нужды доказывать кому-либо свою преданность, все будет ясно и так. Жаль только, что такие дни случаются не очень часто.

Лев
(23.07 - 23.08)

Сегодня, чем более сильное отвращение будет вызывать у вас то или иное занятие, тем быстрее вы с ним будете справляться. Стоит воспользоваться моментом и переделать все неприятные дела, скопившиеся за последнее время.

Дева
(24.08 - 23.09)

Вы готовы начать многообещающий новый проект, но не решаетесь, боясь провала. Начинайте смело, вас ждет удача.

Весы
(24.09 - 23.10)

Сегодня вас могут подвести эмоции. Придется потратить немало сил и времени на то, чтобы их утихомирить и обрести, наконец, способность адекватно воспринимать происходящее и выдавать соответствующую реакцию.

Скорпион
(24.10 - 22.11)

Ваше счастье совсем рядом, так что отправляться на его поиски за тридевять земель в тридесятое царство совсем не обязательно. Только время зря потеряете.

Стрелец
(23.11 - 21.12)

Сегодня все будут так уступчивы, что у вас может родиться подозрение, что это не к добру. Напрасно волнуетесь, лучше воспользоваться моментом, пока они не передумали.

Козерог
(22.12 - 20.01)

Если у вас имеется какое-то незавершенное дело, то его лучше доделать сегодня, откладывать это на потом не стоит. Разве что это занятие вам до такой степени вам нравится, что вы хотели бы растянуть удовольствие.

Водолей
(21.01 - 19.02)

Вы вовсе не обязаны следовать совету, если он кажется вам плохим, даже если его дал вам человек, считающийся большим специалистом в данной области.

Рыбы
(20.02 - 20.03)

Если вы когда-нибудь засядете за написание мемуаров, то этот день наверняка в них попадет. Сегодня вы будете на высоте.

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