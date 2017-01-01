Сайт Харькова

КП "Харьковский метрополитен" и "Горэлектротранс" будут просить мэрию поднять цены на проезд в метро, трамваях и троллейбусах.
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