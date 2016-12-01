Сайт Харькова

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Итоги 2016 годаИтоги 2016 года

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Поздравляем с наступающим Новым годом!

2016 год был непростым, но, судя по очередям в магазинах и супермаркетах, все не так плохо. Мы искренне желаем нашим читателям в новом году достичь желаемых высот, иметь всегда рядом с собой крепкое плечо, любить родных и Украину!

от редакции
20

Президент подписал закон, направленный на улучшение инвестиционного климата в Украине

15:3031.12.201627

В Харькове вручили государственные награды спортсменам-паралимпийцам

14:3031.12.20162

Порошенко наградил сенатора Джона Маккейна орденом Свободы

13:3031.12.201632

Все службы области готовы к работе в "экстремальных" погодных условиях

12:3731.12.20163

Гордость Харькова: кого по праву можно считать героями города в 2016 году

Итоги 2016 года
11:1631.12.201625

Перелистывая уходящий год... Самые яркие моменты 2016-го в жизни страны

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11:0031.12.201610
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Стыд и позор, особенно Добкин. Мне в Днепре знакомые говорят, что за люди живут в Харькове, что такого выбрали, а я им говорю, что за деньги и черта лысого выберут

В нескольких районах Харькова не будет воды

09:3031.12.20169

Харьковские патрульные припарковали свой автомобиль... на стоянке для инвалидов (ФОТО)

08:2931.12.201637

Светличная открыла "губернаторскую" елку

17:3630.12.201615

Харьковчане попросили заменить опасные двери в метро

17:0930.12.201622

Виртуальное агентство недвижимости с реальными объектами недвижимости в Одессе

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17:0030.12.2016

Декоммунизация дед Мороза или кто главный герой Нового года в Украине (ФОТО)

16:5230.12.201665

В селе под Харьковом при пожаре погиб мужчина. Спасатели уверяют, что причина - печное отопление

16:4730.12.20162

В Харьковской области утверждены все местные бюджеты на следующий год

16:3530.12.2016
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В Украине может появиться тысячная купюра: чей портрет должен быть на новой банкноте?

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13.8%

Степан Бандера (идеолог)

10.4%

Василий Стус (украинский поэт, правозащитник)

3.9%

Сергей Кульчицкий (генерал-майор, героически погибший в зоне АТО)

6%

Дмитрий Ярош ("главная беда россиян", основатель "Правого сектора")

65.9%

Михаил Коцюбинский (писатель)

Гороскоп
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ОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
ОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Овен
(21.03 - 20.04)

Возможно, вам предстоит довольно длительная поездка. Будьте готовы быстро собрать чемодан.

Телец
(21.04 - 20.05)

Сегодня вы можете оказаться немного слишком нервозным. Если вам предстоит беседа на серьезную тему, в процессе которой вам не хотелось бы обнаруживать свои чувства, лучше отложите ее.

Близнецы
(21.05 - 21.06)

Сегодня ваши возможности будут весьма велики, но вы их не увидите и, соответственно, не сможете воспользоваться ими до тех пор, пока не сумеете освободиться от влияния ближайшего окружения. Лучшее средство в подобных случаях - расстояние.

Рак
(22.06 - 22.07)

Сегодня вам следует повнимательнее прислушиваться к тому, что именно говорит собеседник. Возможно, что прикрывшись совершенно отвлеченной темой разговора, он старается передать вам нечто, имеющее для вас и для него большое значение.

Лев
(23.07 - 23.08)

Сегодня вам следует быть внимательным к мельчайшим проявлениям неполадок в сфере личных отношений. Их еще можно исправить, только не надо запускать, думая, что само пройдет.

Дева
(24.08 - 23.09)

Не говорите сегодня ничего, в чем вы не уверены совершенно железно. Ни в коем случае не заключайте пари.

Весы
(24.09 - 23.10)

Сегодня вы будете твердо представлять, что вы хотите получить в результате своих трудов. Вы получите желаемое, если ни разу не засомневаетесь в необходимости его получить.

Скорпион
(24.10 - 22.11)

Сегодня вам можно будет действовать лишь в том случае, если вы будете абсолютно убеждены в собственной правоте. В противном случае, вас заедят сомнения.

Стрелец
(23.11 - 21.12)

Сегодня вы можете смело говорить о своих чувствах, это не вызовет ни малейшей неловкости, если, конечно, разговаривать вы станете с самим предметом ваших воздыханий, а не с первым встречным.

Козерог
(22.12 - 20.01)

Сегодня вас будет удивлять практически все. Вы как ребенок готовы задавать вопросы типа "Почему крокодил зеленый?". Конечно, если вы их озвучите, вас не поймут, однако не упустите возможность узнать что-нибудь новое.

Водолей
(21.01 - 19.02)

Если сегодня что-то вызовет ваши сомнения, не молчите, объявите об этом во всеуслышание. Предусмотрительность, проявленная нынче, поможет избежать неприятностей в недалеком будущем.

Рыбы
(20.02 - 20.03)

Сегодня, ища внимания, будьте осмотрительны, ибо вы можете получить его слишком много. Что потом делать с бесчисленными доброжелателями, которые стремятся научить, посоветовать, помочь, когда помощь вам уже и не нужна?

Овен
(21.03 - 20.04)

Прежде чем отправляться в путешествие по неизведанным мирам, постарайтесь завершить все имеющиеся неотложные дела, ибо времени оно может занять больше, чем вы предполагаете.

Телец
(21.04 - 20.05)

Сегодня все, что вы делаете должно быть в высшей степени разумно и не предполагать ни милейшего риска. Любые действия, связанные с финансами должны быть сугубо практическими. Слушайтесь голоса здравого смысла.

Близнецы
(21.05 - 21.06)

Телефонные и нетелефонные разговоры сегодня лучше вести в первой половине дня. Ближе к вечеру вы станете не слишком хорошим собеседником.

Рак
(22.06 - 22.07)

Сегодня для вас будут открыты все двери и все тайны окружающих. Вызывать такое беспримерное доверие, возможно, лестно, однако, если конечно вы не пожелаете использовать узнанное в корыстных целях, немного утомительно.

Лев
(23.07 - 23.08)

Сегодня вы будете находиться в весьма удачном, с точки зрения перспектив на будущее положении. Постарайтесь приложить максимум усилий, чтобы не растерять, но умножить имеющееся.

Дева
(24.08 - 23.09)

Сегодняшний день хорош для того, чтобы положить начало новому проекту, на который вы склонны возлагать большие надежды. Существует большая вероятность, что надежды оправдаются.

Весы
(24.09 - 23.10)

Сегодня вы будете остры умом и скоры на построение планов. Вы их записывайте что ли, а то потом вспомнить не сможете - обидно будет.

Скорпион
(24.10 - 22.11)

Вы пока далеки от верного решения, но можете утешать себя сознанием того, что находитесь на правильном пути. Не доверяйте тому, что кажется очевидным.

Стрелец
(23.11 - 21.12)

Сегодня у окружающих, да и у вас лично, может создаться впечатление, что вы - единственный человек, понимающий, что происходит. По-видимому, так оно и будет.

Козерог
(22.12 - 20.01)

Человек по определению животное стадное, посему законам толпы должен следовать. Если же вы не желаете мириться с подобным положением - не извольте жаловаться, но вас потреплют.

Водолей
(21.01 - 19.02)

Сегодня все вокруг вас будет музыкой, просто не день, а песня. Так, в упоении, вы и доберетесь до вечера.

Рыбы
(20.02 - 20.03)

Позвольте своему воображению увести себя за границы реальности. Во-первых, это неплохой способ отдохнуть, а во-вторых, стоит ли реальность того, чтобы оставаться в ее границах?

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