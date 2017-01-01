Сайт Харькова

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Пытали, пока не умерла. В Харькове задержали садистов, которые подожгли дом с убитой ими жертвой (ФОТО)

Сотрудники Холодногорского отдела полиции и управления уголовного розыска задержали преступников, которые 14 января ограбили и убили женщину.

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Под Харьковом безработный обокрал дачный дом (ФОТО)

17:2721.01.20172

На Академика Павлова водитель "легковушки" устроил аварию и пытался сбежать с места ДТП

16:3721.01.20172

В Харьковский военный госпиталь привезли раненных бойцов из зоны АТО

15:3121.01.201786

Под Харьковом фуры застряли на скользкой дороге: на помощь пришли спасатели (ФОТО)

14:2721.01.2017

Липецкий гамбит Порошенко, начало эпохи Трампа

Главные темы недели
12:3021.01.201733

Строительство "Стены" на границе с Россией продолжится этой весной

12:2721.01.201740
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Первые ласточки необоснованого удвоения мин зарплаты

Троллейбусы №11 и 27 временно изменят маршруты движения

схема проезда
11:2821.01.2017

В нескольких районах Харькова не будет воды

10:2721.01.2017

В Харькове выберут лучший проект памятника Героям Небесной Cотни

09:1721.01.201741

Харьковские "копы" вернули родителям подростка, который хотел "попутешествовать по стране"

18:0020.01.20177

В Харькове временно не будет ходить троллейбус №1

Харьковские пробки
17:3020.01.2017

"Сталинград попадает под декоммунизацию": в институте Нацпамяти прокомментировали отказ Кернеса переименовать проспект именем героя АТО

16:5920.01.2017401

Новый девайс для безопасности ребенка

Новости компаний
16:3120.01.2017

Охранять харьковчан в День Соборности выйдут более пятисот силовиков

16:1320.01.201718
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Новости компаний
16:1419.01.2017

Как покорить сердце в два шага

Новости компаний
10:2519.01.2017

Книги немецких авторов покорили украинских детей!

Новости компаний
10:2518.01.2017

Коррекция бровей в Харькове от Елены Саенко

Новости компаний
15:0017.01.2017

Этот подарок порадует абсолютно каждого

Новости компаний
10:2516.01.2017
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  • Saturday
    People, cafe-bar Харьков, 14 января 2017
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    Ресторан-клуб Infinity Lounge, 14 января 2017
  • Saturday
    Pacha mama Sutra bar, сутра бар Пача Мама, 14 января 2017
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Стоит ли запрещать в Украине фильмы российского производства?

Проголосовали 772 человека

24.1%

Да. В некоторых есть пропаганда против Украины

40.4%

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25.8%

Нет. Это киноискусство и тут нет места вражде

9.7%

Нет. Их все равно можно посмотреть в интернете

Гороскоп
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ОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
ОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Овен
(21.03 - 20.04)

Сегодня вам следует быть по возможности более практичным, нежели обычно. Даже самый маленький каприз может обернуться не самыми приятными последствиями.

Телец
(21.04 - 20.05)

Тот поток энергии, который нес вас последнее время, почти не требуя ваших собственных усилий, кажется начинает иссякать. Можете передохнуть, ожидая следующую волну. Сегодняшний день хорош для тихих и мирных развлечений.

Близнецы
(21.05 - 21.06)

Сегодня вы можете стать жертвой навязчивой идеи. Пытаться с ней бороться бесполезно, так что расслабьтесь. Вряд ли она будет уж очень дурна.

Рак
(22.06 - 22.07)

Сегодняшний день потребует от вас перемен. Мнения, например. Вообще, поищите альтернативу всему, что вас не совсем устраивает. Уж чего-чего, а этого всегда достаточно.

Лев
(23.07 - 23.08)

Вы нуждаетесь в некотором количестве перемен. Если изменится погода - можете не дергаться, если же она меняться не пожелает, придется что-нибудь изменить самому.

Дева
(24.08 - 23.09)

Сегодня вы можете быть вовлечены в какое-то крупное событие. Если возможно, этого лучше попытаться избежать, ибо, хотя новые переживания и развеют скуку, их может оказаться слишком много.

Весы
(24.09 - 23.10)

Сегодня у вас могут появиться проблемы в общении с сотрудниками. Не требуйте от них слишком многого.

Скорпион
(24.10 - 22.11)

Если вы будете не согласны с чем-то, что будет происходить сегодня, не молчите, скажите об этом вслух. Впоследствии это очень вам пригодится, даже если сегодня вас и не послушают.

Стрелец
(23.11 - 21.12)

Сегодня вы без особых усилий сможете заставить мир вертеться вокруг вас и в нужном вам направлении. Вопрос только в том, захочется ли вам этого.

Козерог
(22.12 - 20.01)

Сегодняшний день должен быть удачным для того, кто поставил своей целью задачу обаять кого-либо и полностью завладеть его мыслями и чувствами. Но будьте внимательны, вы ведь можете сделать это и неосознанно.

Водолей
(21.01 - 19.02)

Сегодня вам, скорее всего, придется делать вид, что вы понимаете все происходящее, и вполне со всем согласны. Происходит что-то, что вы не можете до конца осмыслить, поэтому, наверное, лучше будет не вмешиваться.

Рыбы
(20.02 - 20.03)

Если вы не чувствуете себя самостоятельным, или не являетесь таковым, но горите желанием наконец сие качество приобрести, сегодня вам стоит сделать очередной шаг в этом направлении. Он будет гарантировано удачен, хотя, возможно, и не станет последним на этом пути.

Овен
(21.03 - 20.04)

Подходящий день для того, чтобы навестить слегка забытых друзей или родственников. Не забудьте перед выходом из дома плотно перекусить и как следует выспаться - дорога может оказаться хоть и приятной, но не близкой.

Телец
(21.04 - 20.05)

Постарайтесь сегодня завершить все дела, накопившиеся за последнее время. Нынче сделать это будет много проще, нежели, скажем, завтра.

Близнецы
(21.05 - 21.06)

Сегодня вы будете одним из лучших представителей человечества, преисполненным лучшими чувствами к остальным его представителям. Только никому об этом не говорите, обидятся.

Рак
(22.06 - 22.07)

Будьте осторожны, сегодня велика вероятность ляпнуть что-нибудь в самый неподходящий момент. Среди людей, вас окружающих, может оказаться парочка-другая особо чувствительных особей.

Лев
(23.07 - 23.08)

Вы наверняка сделали правильный выбор, однако, вы не сможете убедиться в этом, пока не начнете двигаться в избранном направлении. Решайтесь.

Дева
(24.08 - 23.09)

Сегодня вы можете почувствовать что-то похожее на сожаление о содеянном ранее. Трижды подумайте, действительно ли об этом стоит жалеть, а уж тем более предпринимать какие-то шаги для "исправления" ситуации.

Весы
(24.09 - 23.10)

Не пытайтесь сегодня действовать согласно голосу разума - доверьтесь дремлющим в глубине вашего сознания древним инстинктам. Только учтите, что с правилами дорожного движения они не знакомы.

Скорпион
(24.10 - 22.11)

Если кто-то вас в чем-то обвиняет, то это серьезный повод задуматься. Особенно если обвинения полностью лишены какого бы то ни было основания.

Стрелец
(23.11 - 21.12)

Сегодня все будет хоть чуточку, но лучше, чем вы рассчитывали. Стоит воспользоваться этим обстоятельством и не слишком стесняться в расчетах.

Козерог
(22.12 - 20.01)

Сегодня вам будет брошен очередной вызов. В то же время, именно сегодня вам будет немаловажно мнение окружающих, так что придется, пожалуй, стиснув зубы этот вызов принять.

Водолей
(21.01 - 19.02)

Сегодня, возможно, вам придется чем-то пожертвовать. Сознательно упуская какой-то шанс, утешайте себя тем, что он отнюдь не последний.

Рыбы
(20.02 - 20.03)

Сегодня вы, возможно, почувствуете себя рабом ваших планов, которые составляются с учетом одной лишь необходимости, а отнюдь не желаний. Напрасно мучаетесь, вам никто не мешает внести в свое расписание соответствующие изменения.

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