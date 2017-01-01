Сайт Харькова

Сотрудники Холодногорского отдела полиции и управления уголовного розыска задержали преступников, которые 14 января ограбили и убили женщину.
Под Харьковом безработный обокрал дачный дом (ФОТО)
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Троллейбусы №11 и 27 временно изменят маршруты движения
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16:1419.01.2017
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