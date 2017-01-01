Установите расширение «Новости Харькова - 057.ua» для и читайте городские новости первыми Установить!

Сайт Харькова
Новости

Новый год и РождествоНовый год и Рождество

Итоги 2016 годаИтоги 2016 года

RSS
В Харькове четверо парней открыли из винтовки стрельбу по прохожим

Патрульные задержали пьяных харьковчан, которые стреляли в прохожих.

16

В Люботине микроавтобус одного из банков попал в аварию

18:0209.01.20173

Областная клиническая больница будет отремонтирована

16:3309.01.20171

Светличная: Необходима модернизация. Год простоя ХТЗ дал о себе знать

15:2309.01.201725

В штабе АТО заявляют, что противник открыл огонь из танка

сводка АТО
14:3809.01.201764

На Харьковщине стартовала призывная кампания

13:2209.01.201727

От цветка в горшочке до мастер-класса от знаменитостей: Харьковские волонтеры подарили детям "Новый год"

11:1909.01.20171
Все видеосюжеты

Уговорили на время . Он всё равно выпрыгнет. Если такое человек задумал ,то этим закончится .

На форекс-бирже 100 долларов можно получить за регистрацию на их сайте

Новости компаний
11:0409.01.2017

Малолетний ребенок пытался разжечь печь, пока спали родители. Мальчик госпитализирован

10:4709.01.20172

Из-за непогоды междугородние поезда ходят с задержкой

10:0309.01.20172

Где в Харькове сегодня нет воды

09:2909.01.20171

На Веснина Skoda"влетела" в Hyundai. Есть пострадавшие (ФОТО)

09:0809.01.20176

За прошедшие сутки было расчищено от снега 3750 км автомобильных дорог Харьковщины

18:0308.01.20172

Метель, занос и снег: в Украине ожидается резкое ухудшение погодных условий

17:0108.01.20177

На Алексеевке двое харьковчан украли из подвала многоэтажки канализационные трубы (ФОТО)

15:0008.01.201713
Самое интересное
Новости компаний
Все новости компаний

Какой подарок выбрать на бумажную свадьбу

Новости компаний
10:3006.01.2017

Спортивная фармакология

Новости компаний
12:5305.01.2017

Этот подарок порадует абсолютно каждого

Новости компаний
10:2505.01.2017

Умная книга-гляделка для современного ребенка!

Новости компаний
10:3004.01.2017

Брачное агентство «Мординсон» - Отзыв Клиентки

Новости компаний
15:0003.01.2017
Справочник предприятий
Премиум
Ветеринарная клиника на Данилевского

улица Данилевского, 30

76-444-28; 758-37-66

Премиум
RIBS AND BEER, пивной паб

переулок Отакара Яроша, 18

+380 (95) 598-36-63

Премиум
ValMari, учебный центр эстетической косметологии

улица Лермонтовская, 7

+380 (50) 860-00-22; +380 (96) 860-00-22; +380 (63) 860-00-22

+Добавить предприятие
Предприятий22735
Магазинов4268
Развлечений4099
Адресов19716
Телефонов40700
Афиша
  • Ваяна
    Ваяна

    мультфильм, мюзикл, фэнтези, комедия, приключения, семейный, США, 2016

    5 - 10 января
  • Пой!
    Пой!

    мультфильм, драма, комедия, семейный, музыка, США, 2016

    5 - 10 января
  • Автомонстры
    Автомонстры

    фантастика, боевик, комедия, семейный, США, 2017

    5 - 10 января
  • Кредо убийцы
    Кредо убийцы

    фантастика, фэнтези, боевик, приключения, Великобритания, Франция, Гонконг, США, 2017

    5 - 11 января
  • Новогодний корпоратив
    Новогодний корпоратив

    комедия, США, 2016

    4 - 11 января
  • Не гальмуй
    Не гальмуй

    комедия, Франция, Македония, 2016

    7 - 10 января
  • Ла-Ла Ленд
    Ла-Ла Ленд

    мюзикл, драма, мелодрама, комедия, США, 2016

    5 - 11 января
  • Кредо убийцы
    Кредо убийцы

    Просмотр кинофильма на языке оригинала

    5 - 11 января
  • Ваяна
    Ваяна

    Тихий сеанс

    5 - 11 января
  • Ещё 39
Фотоотчеты
Все фотоотчеты
Скачать приложение 057.ua
Объявления 1221 новоеобъявление Работа 6653 новыевакансии Авто 597 новыхпредложений Афиша 673 ожидаемыхсобытия
Сообщить новость

Знаете о событии или происшествии? Сообщите и мы напишем об этом на сайте.

Голос города

В Украине может появиться тысячная купюра: чей портрет должен быть на новой банкноте?

Проголосовали 414 человек. Опрос завершен 31 декабря 2016

13.8%

Степан Бандера (идеолог)

10.4%

Василий Стус (украинский поэт, правозащитник)

3.9%

Сергей Кульчицкий (генерал-майор, героически погибший в зоне АТО)

6%

Дмитрий Ярош ("главная беда россиян", основатель "Правого сектора")

65.9%

Михаил Коцюбинский (писатель)

Гороскоп
  • На сегодня
  • На завтра
ОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
ОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Овен
(21.03 - 20.04)

Сегодня в вас может взыграть поборник справедливости. Ваша жаждущая правды натура будет несколько бестактна при общении с окружающими, так что кто-то может и обидеться.

Телец
(21.04 - 20.05)

Сегодня, будучи спрошены "а что ты об этом думаешь?", постарайтесь не обнародовать свое истинное мнение по данному вопросу. От вас ждут сочувствия, и ничего иного. Длинные рассуждения на тему в вашем исполнении скорее обидят вопрошающего.

Близнецы
(21.05 - 21.06)

Сегодня вы до такой степени легко и просто будете управляться со всякой проблемой, сколь бы сложной таковая ни казалась, что к вам может выстроиться длиннющий хвост жаждущих вашей помощи.

Рак
(22.06 - 22.07)

Сегодня у вас будет достаточно энергии для проворачивания довольно основательных дел, однако может не оказаться желания. В любом случае, удача находится на расстоянии вытянутой руки, вытягивать ее или нет - ваше дело.

Лев
(23.07 - 23.08)

Вы, возможно, будете сожалеть о том решении, принять которое вас сегодня вынудят обстоятельства. Но, даже зная это, принять его придется. Если вы этого не сделаете, будете огорчаться по другому поводу.

Дева
(24.08 - 23.09)

Сегодня вам обязательно нужно провести хоть несколько минут в общении с природой. Можно не очень дикой. На худой конец, полюбуйтесь на кактус, который у вас на подоконнике живет.

Весы
(24.09 - 23.10)

Сегодня вам будет не слишком везти со сложной техникой. Так что лучше не трогайте домашние электроприборы, те же, что стоят на работе или у знакомых не так жалко.

Скорпион
(24.10 - 22.11)

Сегодня вы будете не в состоянии хоть как-нибудь повлиять на ход событий. Лучше и не пытаться, напрасно потратите время и силы.

Стрелец
(23.11 - 21.12)

Тишина и спокойствие - вот чего вам будет не хватать сегодня, и именно к этому будет всеми силами стремиться ваш организм. Не удивляйтесь если он (т. е. организм) заснет посреди дня.

Козерог
(22.12 - 20.01)

Сегодня удача будет сопутствовать вам, но только в тех случаях, когда вы приложите к этому вопросу некоторые усилия. Ждать же неоправданных подарков от судьбы не стоит.

Водолей
(21.01 - 19.02)

Сегодня вы будете самым строгим из всех своих критиков. Недовольство собой может основательно попортить вам настроение, придется что-то предпринять, чтобы его утихомирить.

Рыбы
(20.02 - 20.03)

Сегодня вы ляпнете что-то не подумав, однако не спешите жалеть о своих словах. Как ни странно, вы окажетесь абсолютно правы.

Овен
(21.03 - 20.04)

Сегодня ваша наблюдательность превзойдет все мыслимые и немыслимые ожидания. Возможно, результатами ваших сегодняшних наблюдений заинтересуются впоследствии. Постарайтесь ничего не забыть.

Телец
(21.04 - 20.05)

Постарайтесь не спешить с принятием решений сегодня. Ситуация еще не достигла в своем развитии той точки, когда вам следует выступить со своей партией.

Близнецы
(21.05 - 21.06)

Сегодня вы будете настолько легкомысленны, насколько вам это позволит возраст и общественное положение. А возможно и более. Глупости, конечно, делать приятно, однако знайте меру.

Рак
(22.06 - 22.07)

Сегодня вы можете по простоте душевной допустить промах, которому сами бы, возможно, и не придали значения. К сожалению, оный промах весьма плачевным образом скажется на дальнейшем течении событий.

Лев
(23.07 - 23.08)

Сегодня большую роль будут играть разного рода случайности. В связи с этим обстоятельством тратить время на какое-то планирование не стоит - бессмысленно.

Дева
(24.08 - 23.09)

Вам следует проверить, не завалялись ли где-нибудь неоплаченные счета и тому подобные неприятности. Постарайтесь закончить сегодня все, что только можно, не оставляйте ничего на завтрашний день.

Весы
(24.09 - 23.10)

Сосредоточьте свои силы на одном вопросе, только в этом случае день не пройдет даром. Малейшее отвлечение в сторону - и все ваши усилия пойдут прахом.

Скорпион
(24.10 - 22.11)

Главное - понять, что, собственно, вам нужно. Потом уже будет значительно проще. Сегодня вам представится некоторый шанс, который упускать не следует.

Стрелец
(23.11 - 21.12)

Сегодня вы будете знать ответы на все вопросы. Будьте же благосклонны к окружающим, не скрывайте от них своего знания.

Козерог
(22.12 - 20.01)

Сегодня вы можете оказаться немножко слишком злопамятным. Следует учитывать, что это треплет в первую очередь ваши собственные нервы.

Водолей
(21.01 - 19.02)

Сегодня вы, возможно, будете не слишком ясно себе представлять, зачем вы собственно находитесь именно здесь, и чего от вас хотят. Не стоит дергаться и задавать вопросы. Поймете позже.

Рыбы
(20.02 - 20.03)

Сегодня вы будете как никогда более собраны и аккуратны. Ничто так не дисциплинирует, как сознание того, что вы предоставлены сами себе, и ни перед кем не надо отчитываться.

Мы ВКонтакте
Мы в Фейсбуке
Мы в Одноклассниках
Публикации