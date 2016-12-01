Сайт Харькова

2016 год был непростым, но, судя по очередям в магазинах и супермаркетах, все не так плохо. Мы искренне желаем нашим читателям в новом году достичь желаемых высот, иметь всегда рядом с собой крепкое плечо, любить родных и Украину!
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2016 год был непростым, но, судя по очередям в магазинах и супермаркетах, все не так плохо. Мы искренне желаем нашим читателям в новом году достичь желаемых высот, иметь всегда рядом с собой крепкое плечо, любить родных и Украину!
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Стыд и позор, особенно Добкин. Мне в Днепре знакомые говорят, что за люди живут в Харькове, что такого выбрали, а я им говорю, что за деньги и черта лысого выберут