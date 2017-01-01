Сайт Харькова

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Е-декларацииШубы, квартиры, часы и вина: что задеркларировали харьковские депутаты

ИнтервьюИнтервью от 057

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Харьковчанин бросался на полицейских и ударил девушку-копа головой о витрину магазина

В сентябре 2016 года возле одного из торговых центров на Московском проспекте произошла потасовка пьяных мужчин и патрульных полицейских.

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На проспекте Победы трамвай "протаранил" иномарку (ФОТО)

13:5426.01.2017

В Харьковской области действуют 384 стационарных пункта обогрева

13:4026.01.2017

На Мариупольском направлении "заработали" ГРАДы террористов

В зоне АТО
12:3326.01.20174

В Украине опаздывают поезда из-за схода вагонов с рельсов в Черкасской области

12:0926.01.2017

Трамвайный "дрифт" на улице Молочной. Вагон сошел с рельсов и перекрыл движение (ФОТО)

11:3626.01.20175

Как пережить лютые морозы?

Новости компаний
11:0026.01.2017
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Пока таких людей лишать гражданских прав а также вводить запрет на работу в государственных (бюджетных) организациях. В скором будущем для Луганска и Донецка такой закон очень понадобиться, пора депутатам почесаться.

В Люботине под тяжестью снега обрушилась крыша школьной котельной

10:4826.01.2017

Волонтеры: в военный госпиталь Харькова нужны лопаты для уборки снега

10:0526.01.20174

В Харькове мать подкинула малолетнего сына малознакомой подруге и пропала (ФОТО)

09:4126.01.2017

В Харькове зарегистрировали первый "брак за 24 часа"

09:1826.01.20175

Как выглядеть на миллион, если его нет: практическое пособие

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09:0026.01.2017

В Харькове иномарка вылетела с дороги в сугроб, а на Барабашово альпинист сорвался с крыши торговой площадки и погиб

итоги дня
08:3026.01.20173

Первый дрифт: "Тормоз не действует, спасайтесь". На Котлова опрокинулся трамвай (ФОТО)

Дореволюціонный Харьковъ
18:1025.01.20175

В центрах админуслуг Харькова будут выдавать ID-карты

17:5025.01.201712
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09:0025.01.2017

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15:2624.01.2017

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13:0024.01.2017

Как бросить курить с электронной сигаретой?

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Голос города
Стоит ли запрещать в Украине фильмы российского производства?

Проголосовали 984 человека

27.2%

Да. В некоторых есть пропаганда против Украины

36.7%

Да. Это не дает развиваться украинскому кино

26.2%

Нет. Это киноискусство и тут нет места вражде

9.9%

Нет. Их все равно можно посмотреть в интернете

Гороскоп
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ОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
ОвенТелецБлизнецыРакЛевДеваВесыСкорпионСтрелецКозерогВодолейРыбы
Овен
(21.03 - 20.04)

Вы сегодня вполне можете стать вдохновителем всевозможных изменений. Будьте осмотрительны, излагая очередную блистательную идею, слишком велика вероятность, что ее воплотят в жизнь без вашего ведома.

Телец
(21.04 - 20.05)

Сегодня вам будет прекрасно удаваться то, что требует изящных решений, игры ума и прочих тонкостей. Вывод: за колющие, режущие, а главное - за тяжелые предметы лучше не браться.

Близнецы
(21.05 - 21.06)

Сегодня победа должна оказаться в ваших руках, она не может достаться никому другому. Однако, будьте готовы вовремя остановиться, вы можете в запале пробежать мимо пьедестала.

Рак
(22.06 - 22.07)

Сегодня вы будете на редкость удачливы в любви, из чего автоматически следует, что за карты нынче лучше не браться.

Лев
(23.07 - 23.08)

Оглянитесь вокруг, поищите в окружающем мире поэзию. Хорошенько поищите, может быть под диван завалилась. Не найдете - так хоть пыль вытрите.

Дева
(24.08 - 23.09)

Не стоит начинать играть в игры, не удосужившись досконально изучить их правила, ибо последствия могут оказаться весьма печальными.

Весы
(24.09 - 23.10)

Сегодня вы будете практически бездействовать сами по себе. Однако, вы сможете выступать в качестве сильнейшего катализатора активнейшей деятельности других.

Скорпион
(24.10 - 22.11)

Обсудите свои проблемы с тем, кому доверяете. Может быть, они имеют очень простое решение, не замечаемое вами в силу своей очевидности.

Стрелец
(23.11 - 21.12)

Вас кто-то использует. Если это вас устраивает, продолжайте в том же духе, но если вы этому не слишком рады, сегодня как раз тот самый день, когда вы можете высказать эксплуататору все, что думаете с минимальными потерями для себя самого.

Козерог
(22.12 - 20.01)

Наибольшее удовольствие вы сегодня получите от вкусного ужина дома, в кругу семьи. Но с одним условием - если готовить ужин вам не придется самому.

Водолей
(21.01 - 19.02)

Вы, возможно, очень хорошо представляете себе схему действий на ближайшее время и уверены, что, будучи уже неоднократно опробованной, она вас не подведет. Ошибаетесь. Именно ее проверенность и может сыграть с вами злую шутку. Внесите некоторые коррективы.

Рыбы
(20.02 - 20.03)

Сегодня окружавший вас последнее время густой туман начнет потихоньку развеиваться. Открывающееся поле деятельности потрясет вас своими размерами. Придется засучить рукава и начинать активно его вспахивать.

Овен
(21.03 - 20.04)

Сегодня желание получить что-то не прилагая к этому усилий может удовлетвориться, но это лишит вас некоторых перспективных возможностей. Подумайте, столь ли ценна для вас халява.

Телец
(21.04 - 20.05)

Сегодня, заглянув куда-то без особой на то надобности, и узрев там жуткий беспорядок и отчаянно мечущихся среди него людей, вы не сможете не поучаствовать в его устранении. Это может занять большую часть дня. Может, лучше не стоит проявлять излишнее любопытство?

Близнецы
(21.05 - 21.06)

Постарайтесь не откладывать в долгий ящик составление распорядка действий на сегодняшний день. Чем раньше вы разберетесь с этим вопросом, тем меньше будет вероятность, что вас обвинят в бездействии в некоторый ответственный момент.

Рак
(22.06 - 22.07)

Вам не нужно каким бы то ни было образом объяснять свое поведение, однако если вы его перемените, никто на вас не обидится.

Лев
(23.07 - 23.08)

Вслушивайтесь в болтовню окружающих. Велика вероятность того, что кто-то, сам того не замечая, скажет нечто воистину гениальное.

Дева
(24.08 - 23.09)

Сегодняшний день предназначен звездами исключительно для услаждения себя любимого. Сделать что-нибудь ради собственного удовольствия.

Весы
(24.09 - 23.10)

Сегодня ваши планы пойдут насмарку, но вы этому только порадуетесь. Вы будете весьма удачливы во всем, что касается нежных чувств и прочих приятных мелочей.

Скорпион
(24.10 - 22.11)

Сегодня вам позволительно быть авангардным, всячески демонстрировать свое пренебрежение общественными устоями и нормами морали. Некоторые, правда, будут немало удивлены подобным демаршем, зато вы оттянетесь.

Стрелец
(23.11 - 21.12)

Сегодня вы снова застрянете в болоте грязной работы. Луна заставит вас выглядеть способным на активные действия, несмотря на явный недостаток рвения. Нет смысла бороться с этим, лучше постарайтесь побыстрее закончить.

Козерог
(22.12 - 20.01)

Сегодня вы можете оказаться в той самой ситуации, которой так хотели избежать. Широкие жесты в этом случае - довольно плохой способ прикрыть отсутствие идеи. Если у вас нет своей, почему бы не воспользоваться чужой, коли она хороша?

Водолей
(21.01 - 19.02)

Спросите себя нужно ли вам то, чего вы столь отчаянно пытаетесь добиться. Ведь добьетесь же.

Рыбы
(20.02 - 20.03)

Сегодня вам, возможно придется столкнуться с проблемой выбора меж двумя диаметрально противоположными началами. Компромиссное решение типа "ни вашим, ни нашим", в данном случае может оказаться наилучшим решением.

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