Сайт Харькова

В сентябре 2016 года возле одного из торговых центров на Московском проспекте произошла потасовка пьяных мужчин и патрульных полицейских.
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новое R&B Sunday - NEK PartyJackson Club, ночной клуб, 22 января 2017
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новое Multiconcert: MonatikInside Multispace, ночной клуб, 21 января 2017
Пока таких людей лишать гражданских прав а также вводить запрет на работу в государственных (бюджетных) организациях. В скором будущем для Луганска и Донецка такой закон очень понадобиться, пора депутатам почесаться.